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اصابة خطيرة لفتى اثر اصطدام سيارة بدراجة كهربائية بالطيبة



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اصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما من سكان مدينة الطيبة بجراح خطيرة اثر حادث طرق مروع على شارع 24 في المدينة مساء الاربعاء .


وبحسب المعلومات الاولية فان سيارة خصوصية اصطدمت بدراجة كهربائية مما ادى الى اصابة الفتى بجراح خطيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الفتى لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج وحالته خطيرة .
اصابة خطيرة لفتى اثر اصطدام سيارة بدراجة كهربائية بالطيبة




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