اصابة, خطيرة, لفتى, اثر, اصطدام, سيارة, بدراجة, كهربائية, بالطيبة,

اصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما من سكان مدينة الطيبة بجراح خطيرة اثر حادث طرق مروع على شارع 24 في المدينة مساء الاربعاء .

وبحسب المعلومات الاولية فان سيارة خصوصية اصطدمت بدراجة كهربائية مما ادى الى اصابة الفتى بجراح خطيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الفتى لمستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج وحالته خطيرة .