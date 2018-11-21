تعيين, د.شكري, عواودة, نائباً, لرئيس, بلدية, نتسيرت, عيليت,

تم في جلسة الائتلاف في بلدية نتسيرت عيليت برئاسة رونين بلوت مساء الاربعاء تعيين د.شكري عواودة نائباً لرئيس البلدية مع صلاحيات كاملة , كما تم منح القائمة المشتركة عدة لجان منها تطوير الحدائق ورئاسة لجنة الصناعة والتجارة .

وجاء في بيان للقائمة المشتركة عبر صفحتها بمواقع التواصل :"انتهت للتو الجلسه الاولى المفتوحه بحضور كبير في بلديه نتسيريت عيليت وفيها تم اقرار ائتلاف شامل حصلت بموجبه القائمه المشتركه على نيابه الرئيس ومكتب دائم وصلاحيات قسم البنى التحتيه وتطوير حدائق المدينه والصحه العامه - بشخص د شكري عواوده .رئاسه لجنه الصناعه والتجاره -د رائد غطاس.رئاسه لجنه الطاقه وعضوية لجنة التخطيط والبناء بشخص المحاسب حبيب عوده.٤ ممثلين في ادارات المراكز الجماهيريه، الشركه الاقتصاديه ومجمع المياه والصرف الصحي .عضويه نسبيه كبيره في كافه اللجان البلديه وحسب الاتفاق العمل على مساواه الجماهير العربيه في الحياه الثقافيه والتربويه والتعليم المتساوي-وبنود اخرى.الاتفاق متشعب وجيد نطمح من خلاله تحقيق برنامجنا في الخمس سنوات القادمه .