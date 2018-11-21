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انخفاض حاد على أسعار الوقود الشهر المقبل



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تسجّل أسعار الوقود في البلاد انخفاضًا، بداية الشهر المقبل، بـ44 أغورة لليتر. ووفقًا للتقارير الواردة فإنّ السعر الأقصى للتر بنزين 95 في محطات الوقود بالخدمة الشخصية سيصل إلى 6.04 شيكل .


وأضافت التقارير الاولية الى أن السعر الجديد سيكون مثل السعر الذي كان قبل عام .
انخفاض حاد على أسعار الوقود الشهر المقبل




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