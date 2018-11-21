انخفاض, حاد, على, أسعار, الوقود, الشهر, المقبل,

تسجّل أسعار الوقود في البلاد انخفاضًا، بداية الشهر المقبل، بـ44 أغورة لليتر. ووفقًا للتقارير الواردة فإنّ السعر الأقصى للتر بنزين 95 في محطات الوقود بالخدمة الشخصية سيصل إلى 6.04 شيكل .

وأضافت التقارير الاولية الى أن السعر الجديد سيكون مثل السعر الذي كان قبل عام .