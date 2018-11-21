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استقبال الاسير سمير سرساوي من ابطن بعد 30 عاماً في السجون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبل المئات في قرية ابطن مساء اليوم الاربعاء الاسير المحرر  سمير صالح سرساوي الذي قضى 30 عامًا في السجون الإسرائيلية بتنظيم الرابطة العربية للأسرى المحررين .


يشار إلى أنّ الأسير سرساوي أعتقل عام 1988، وأنهى دراسته للقب الأول في "علوم سياسية وعلاقات دولية" في الجامعة العبرية المفتوحة، واكمل دراسته للقب الثاني في الدراسات الديمقراطية.

وقد حددت اسرائيل الحكم المؤبد الصادر بحقه 45 عاما.




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