المدرسة, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم, تحتفل, في, ذكرى, المولد, النبوي,

احتفلت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم يوم الإثنين 19-11-2018 بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في ساحة المدرسة لطبقتي صفوف العواشر والحادي عشر.

بدأ الاحتفال بقيام كل مربي بالدخول إلى صفه والشرح عن هذه المناسبة الكريمة التي يحتفل فيها جميع المسلمين في شتى أقطاب المعمورة.وفي ساعات الصباح حضر وفد مميز من طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية برفقة عدد من المعلمين والمعلمات وبعض من أهالي الطلاب لتقديم التهاني والتبريكات لإدارة المدرسة وطاقم المعلمين، حيث قدموا هدايا وهي عبارة عن أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم وحلويات تم توزيعها على الطلاب والمعلمين.هذا وقد شمل البرنامج العديد من الكلمات والمواعظ والفقرات الدينية والفنية من قِبل طلاب المدرسة: الطالبة بيان عاصي -تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، الطالبة غيداء ريان -إلقاء كلمة عن الرسول، الطالب هلال الطوري -رئيس مجلس الطلاب -كلمة وشرح عن الرسول، الطالبة آمينه قدح -معلومات عن الرسول باللغة بالإنجليزية، الطالبات زينب وعدن -إلقاء أغنية عن الرسول، الطالبة أمنة أبو زايد وعبد بدير -قاموا بتقديم قصتين تتحدث عن الرسول وحبه لأمته والطالبات سارة وبراءة -ألقاء أعنيه عن الرسولكما وكان كلمة مركزية لمدير المدرسة الدكتور إياد عامر الذي أثنى فيها على اخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه المصطفى من بين سائر الأنبياء، وحث الطلاب على التمسك بسنته والتمسك بالأخلاق الحميدة التي كان يتسم بها نبينا محمد صلوات الله عليه.