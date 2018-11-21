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جماهير غفيرة تشارك في حفل استقبال رئيس مجلس طرعان مازن عدوي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بحضور جمهور غفير،  وشخصيات دينية واجتماعية  واعتبارية، من قرية طرعان وخارجها، وفي أجواء احتفالية بهيجة، جرى مساء الأربعاء، حفل استقبال رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي وأعضاء المجلس المنتخبين.


 افتتح الاحتفال سكرتير مجلس طرعان المحلي، ربحي دحلة، مرحبا بالحضور وداعيا لاستقبال اعضاء المجلس الجدد، ومن ثم تم استقبال رئيس المجلس مازن محمود عدوي على وقع أنغام أغنية مازن يا نبض البلد ووسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وألقى ممثلو القوائم كلماتهم، وكان من بين المتحدثين، عضو المجلس عاطف عدوي ممثلا عن قائمة الأخوة، عضو المجلس المحامي وسيم سلامة ممثلا عن قائمة شباب طرعان، عضو المجلس علي صباح ممثلا عن قائمة العهد، عضو المجلس خالد دحلة نيابة عن قائمة الدال، عضو المجلس المهندس إياد زرعيني ممثلا عن قائمة المستقبل ، فيما تغيب عضوا الجبهة.

وكانت بعدها الكلمة المركزية لرئيس المجلس مازن محمود عدوي، والذي رحب بالحضور وبالأب نمر خوري ممثلا لرجال الدين في طرعان. وقال الرئيس مازن محمود عدوي في كلمته: ان طرعان تجمعنا وأن لا خطوط عريضة تفرقنا وأن طرعان تستحق أن نلتف حولها وحول قضاياها الأساسية. 

كما أردف الرئيس أن المصداقية والشراكة والشفافية هي عناوين المرحلة القادمة لما فيه خير لطرعان وأهلها. 

كما دعى الرئيس كافة أعضاء المجلس المنتخبين لإئتلاق شامل خدمة لطرعان وأهلها وقضاياها.




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