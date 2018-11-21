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مقتل سيدة رمياً بالرصاص خلال شجار عائلي في تل السبع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقيت سيدة مبلغ من العمر 40 عاماً مصرعها باطلاق نار خلال شجار عائلي في بلدة تل السبع بالنقب مساء اليوم الاربعاء .


السيدة وصلت الى عيادة محلية مصابة بعيارات نارية , الاطباء حاولوا انقاذها الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاتها على الفور .

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
مقتل سيدة رمياً بالرصاص خلال شجار عائلي في تل السبع




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