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يركا:التماس للمحكمة بالغاء نتائج الانتخابات



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تقدم المحاميان عماد وجلال دكور بالالتماس للمحكمة الادارية في حيفا للمعاينة وعد مغلفات التصويت للرئاسة في يركا، حيث انه لديهم ادلة وقرائن، انه في بعض الصناديق كانت عدد الاصوات اكثر من عدد المصوتين، وان اصوات ذوي الاحتياجات الخاصة والاصوات الاضافية التي وجدت في الصناديق اختفت ولم يتم فرزها، وانه وجد مغلف تصويت من انتخابات عام ٢٠١٣، وتم الغائه ولم يتم فتحه ولم يتم فرزه وانه بعض المغلفات الصفراء كانت بلون مختلف، وان بروتوكول صندوق اختفى وان سجلات الناخبين بقيت في يركا، وان مأمور الانتخابات يقول انها بقيت لدى رئيس المجلس المنتخب، السيد وهيب حبيش، وان محتويات صناديق الانتخابات (اوراق ومغلفات والخ) بقيت في احد مدارس يركا، ولم توضع بمكان آمن وانها وجدت مبعثرة في حاويات للزبالة قرب مدرسة الحديقة، بعكس ما ينص عليه القانون بشكل واضح.


وادعى المحاميان دكور انه تم استدعاء الشرطة التي وضعت يدها على المواد واخذتها لمركز الشرطة، بعد ان تم ارجاع مواد الانتخابات لداخل صناديق الاقتراع بشكل عشوائي.

هذا وكان السيد حاتم عطالله قد تقدم بشكوى لدى الشرطة ضد كل المسؤلين على ادارة الانتخابات في يركا، وادعى بالشكوة ان ادارة الانتخابات اتصفت بالتزوير والغش والخداع، ومن المستغرب ان الشرطة لم تعتقل احداً حتى اليوم !!

هذا وارفق المحاميان عماد وجلال دكور للالتماس، صورا وتسجيلات صوت وفيديو، تثبت هذه الادعاءات.
 
المحكمة حددت موعدا للنظر بالقضية يوم الثلاثاء القادم ٢٧/١١/١٨ الساعة الثانية ظهرا.




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