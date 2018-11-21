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ليلى علوي تصدم الجميع بزيادة وزنها مجدداً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة التقطت لها خلال وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

ولفتت الأنظار بزيادة وزنها الظاهرة. وانقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن النحافة تليق بها أكثر وبين من دعاها إلى عدم خسارة الوزن كي لا تبدو أكبر في السن.

 وجاء في التعليقات: “أوعي تخسي تاني، كدة انت جميلة جداً. لما بتخسي بحس إن شكلك بيكبر” و”نفسي لما تحسي تحتفظي برشاقتك، أرجوكي”.
ورغم ذلك أبدى كثيرون إعجابهم بفستانها البراق الذي وقعه مصمم الأزياء هاني البحيري وبإطلالتها المميزة التي جعلتها تبدو أصغر من سنها الحقيقية.

 وتعليقاً على الصورة التي حققت أكثر من 17 ألف إعجاب في وقت قصير كتبت الممثلة: “حفل افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.
يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة 9 أيام، وسيعرض خلاله 160 فيلماً من من 59 دولة في حضور عدد كبير من النجوم. 




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