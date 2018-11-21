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نادي عائلة البشارة للاتين يستضيف الدكتور فهد حكيم مدير المستشفى الانجليزي في الناصرة



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ضمن احتفالاته في سنة اليوبيل الفضي على تأسيسه، وبحضور مئات المشاركين من أعضاء النادي والضيوف وقدس الأب حنا كلداني النائب البطريركي العام للّاتين، ورؤساء وأعضاء نوادي العائلة في الناصرة، استضاف نادي عائلة البشارة للّاتين الدكتور فهد حكيم، مدير المستشفى الانجليزي في الناصرة، والباحث في معهد التخنيون-حيفا وفي المركز الطبي رمبام، في محاضرة "القوى الكامنة في النوم والتفكير الإيجابي"، والتي تطرّقت إلى أهمية النوم الصحيح ومساهمته في تحسين صحتنا الشخصية وقوة أجسامنا في التغلّب على الأمراض ومنها الأمراض السرطانية، كذلك تطرّق إلى القوى الكامنة في التفكير الإيجابي ومساهمته كذلك في تطوير المناعة والتغلّب أيضاً على الأمراض. حيث تمّ عرض نتائج تجارب تثبت نتائج إيجابية للغاية في محاصرة المرض والحدّ من انتشاره، تفوق أحياناً العلاج الكيماوي والإشعاعي".


وأضاف الدكتور فهد أنه بحسب أبحاث علمية وجدوا أن أي عمل إيجابي نقوم به ونتوقع أن نحصل على إطراء أو مكافأة بسببه، يمكّن المخ من إفراز هورمونات معيّنة تؤثر على جهاز المناعة في الجسم وتحسّنه، بما في ذلك ما يتعلق بأمراض السرطان.

وكانت السيدة انجيل توتري قد افتتحت الأمسية مرحّبةً بالدكتور فهد حكيم وبالحضور الكبير الذي جاء للإستماع الى هذه المحاضرة القيّمة وشكرتهم على حضورهم.في نهاية الأمسية قام رئيس النادي السيد بسام شحتوت بإلقاء كلمة قصيرة ثمّن فيها استعداد الأناس المتعلّمين في مجتمعنا المشاركة في العديد من المحاضرات التي يقيمها نادي عائلة البشارة والنوادي الأخرى في الناصرة، مما يساهم في رفع مستوى المجتمع الذي نعيش فيه وإيصال هذه المعارف المتقدّمة لكافة الشرائح. ثم شكر بشكل خاص الدكتور فهد حكيم على محاضرته القيّمة وقدم له هدية تقدير رمزية باسم النادي وشكره على حضوره. 




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