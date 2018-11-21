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Stardust Shimmer



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شبكة Sacara تكريماً لفيلم السنة الكبير "A Star Is Born", بطولة ليدي چاچا, وتطرح مجموعة شيمر جديدة بإسم Stardust التي تمنح بشرتك "مسحة نجوم"!الشيمر يمنح بشرتك نضارة طبيعية وبريقا مثل النجمات, ذو نسيج مخملي, صامد لا يوسّخ.


مفضل الاستعمال فوق الماكياج حتى في أماكن بارزة ترغبين في زيادة بريقها لطلة برّاقة ولامعة. ملائم للمسات خفيفة على جميع مناطق الوجه: الوجنتان, الأنف, الجبين, الذقن, الجفون وحتى الشفتين والمكشوف من الصدر.

في المجموعة تسعة الوان بملاءمة متكاملة لجميع الوان البشرة.

السعر: 19.90 ش.




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