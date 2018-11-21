جوارديولا, يفلت, من, عقوبة, الاتحاد, الإنجليزي,

أفلت الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من عقوبة الاتحاد الإنجليزي، بعد تصريحاته بشأن نزاهة الحكم مارتن تيلور، قبل ديربي مانشستر أمام اليونايتد.

وخرج جوارديولا، في تصريحات قبل الديربي الذي حسمه لصالحه بنتيجة 3-1، على ملعب الاتحاد، ليؤكد أن الحكم تيلور يميل إلى تشجيع مانشستر يونايتد، متمنيًا له اتخاذ القرارات الصحيحة خلال اللقاء.وقرر الاتحاد الإنجليزي، عدم معاقبة جوارديولا، مبررًا ذلك بأن تعليق المدرب طبيعي ولا يحمل أي اتهام ضد مارتن تيلور.وحذر اتحاد الكرة، المدرب الإسباني من التعليق على اختيارات التحكيم قبل المباريات، وهو ما يحظره قانون الاتحاد الإنجليزي.ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة، بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.