وزير, الأمن, الإسرائيلي:, قريبون, من, احتلال, غزة,

قال وزير الامن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان: إن إسرائيل قريبة اكثر من أي وقت مضى من إعادة احتلال على قطاع غزة أو جزء منه.

وأضاف اردان أن "الانتقال من الدفاع للهجوم ضد حماس معناه عمليات اغتيال دقيقة تستهدف قادة الجناح العسكري لحركة حماس".وأوضح اردان أن "هذا يعني ان تكون جاهزا للسيطرة على قطاع غزة والاحتفاظ بها، الى ان نفكك البنية التحتية الإرهابية".وأوضح انه اذا كانت هذه الخطوة ستضمن أمن سكان إسرائيل ستفعل ذلك.وخلال كلمة القاها امام مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" السنوي حمل اردان على قرار موقع "اير بي ان بي -Airbnb" المتخصص بتأجير واستئجار أماكن سكنية بإزالة منازل في مستوطنات الضفة الغربية عن الموقع، واصفا إياه بفظيع ولن يؤدي الى أي شيء جيد.