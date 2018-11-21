انطلقت اليوم الأربعاء أعمال "مؤتمر الاقتصاد في المجتمع العربي" لـ TheMarker وبنك لئومي، في فندق جولدن كراون في مدينة الناصرة. وضمن المتحدثين في المؤتمر كان داني كوهين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي، وتحدث حول عدة مواضيع، من بينها ثورة الخدمات المصرفية الديجيتالية، وقال: "أفتخر بالقول ان لئومي من رواد ثورة الخدمات المصرفية الديجيتالية أيضا في المجتمع العربي. في السنوات الثلاث الأخيرة، ومنذ الدمج، استثمرنا موارد وجهودا كبيرة في إتاحة مظلة الخدمات الديجيتالية، من الأكثر تطورا في عالم البنوك اليوم لزبائننا في المجتمع العربي. تتميز الخدمات الديجيتالية بـ 3 مميزات اساسية: تخفيض التكاليف بشكل كبير على الزبائن، التوافر 24/7 ، قيمة مضافة تتناسب خصيصا مع كل زبون وفق بروفايل احتياجاته. يمكنني القول انه خلال أقل من 3 سنوات، طرأ ارتفاع كبير في استخدام الخدمات الديجيتالية لدى زبائننا في المجتمع العربي. منذ الدمج طرأ ارتفاع كبير بحوالي %30 في شريحة استخدام الديجيتال لدى زبائننا في المجتمع العربي ونتطلع إلى زيادة النسبة إلى أكثر من ذلك"

وأضاف: "يتبين وفق معطيات لدينا، ان الجيل الشاب في المجتمع العربي ديجيتالي جدا، اكثر من %80 منهم لديهم هواتف ذكية ومعنيين بالتواصل مع البنك ليس من خلال الفروع فقط انما من خلال الانتقال الى منصات أخرى. من المهم ان يعي زبائننا ان العالم الديجيتالي لم يأت لقطع التواصل مع الزبائن انما للحفاظ على التواصل وتحويل البنك الى متاح أكثر وتوسيع مجموعة الخدمات. مؤخرا قمنا باطلاق VIDEA، شركة تابعة للئومي مختصة في ادارة ملفات الاستثمار والتي وضعت امامها هدفا: تحويل إدارة الاستثمار في البلاد الى ذكية، متاحة، شفافة وعادلة أكثر. وذلك من خلال منصة ديجيتالية متطورة وبرسوم إدارة من الارخص في السوق. بنظري الحديث يدور عن تحديث ديجيتالي ثوري وسيكتسح السوق".أما عن تقليص الفوارق باستخدام الانترنت بين المجتمعين اليهودي والعربي، في ظل انتشار الهواتف الذكية، ووجود فوارق في المهارات الديجيتالية وفي أنماط استخدام الانترنت، فقال كوهين: "الفوارق تتقلص، لكن العمل لم ينتهِ بعد، اكتشفنا في لئومي الحاجة الى المهارات الديجيتالية لدى زبائننا كبار السن، وهنا يسرني التطرق الى مشروع "إسرائيل IL" الذي قمنا بإطلاقه قبل أكثر من عام، بهدف اتاحة وتذويت الخدمات الديجيتالية لدى كبار السن. في إطار المشروع قمنا بوضع موظفين ومرشدين في جميع فروع البنك في المجتمع العربي لمساعدة الزبائن في الحصول على الخدمات المالية بوسائل ديجيتالية. كما اننا نقوم بزيادة وتحديث اجهزة الصرف الآلية والنقاط الديجيتالية المتاحة للزبائن 24/7 في مداخل الفروع. ومن المهم ان نشير الى ان نقاط الخدمة - لئومي ديجيتال مدعومة بـ 3 لغات تشمل العربية. من المهم لي ايضا ان اشير الى اننا في لئومي نعمل بجد للاستمرار في دفع العمل الديجيتالي لأننا نؤمن ان التكنولوجيا هي رافعة ذات قوة كبيرة لسد الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية".وحول قضية المهارات الديجيتالية، وقلة الوعي في الإدارة المالية للميزانية العائلية في المجتمع العربي، فقال: "توجد للبنك مسؤولية مالية تجاه زبائننا. صحيح ان البنك يمنح الادوات للزبائن ليتمكنوا من ادارة امورهم على أفضل وجه. وهذا يعيدنا الى السؤال حول المهارات الديجيتالية: كلما منح البنك ادوات ديجيتالية أكثر، يستطيع الزبائن تدبر امورهم بصورة أفضل وحكيمة أكثر. نجري كذلك اليوم محاضرات في الفروع في موضوع اقتصاد العائلة في العصر الديجيتالي، كي نُعلم ونساعد زبائننا على ادارة ميزانية العائلة بالشكل السليم. انا فخور بطاقم الموظفين المهني والجدي والذي يعي مرافقة الزبائن ويزودهم بالحلول التي تلائم احتياجاتهم - وبالأساس شركاء في طريقهم".وعن اهتمام بنك لئومي بالاعتماد للمصالح الصغيرة، فأكد كوهين: "يرى بنك لئومي بالمجتمع العربي محرك نمو ذا قدرة كبيرة، كرئيس لقطاع الخدمات المصرفية، أستطيع الاشادة بالجهود والموارد المستثمرة من اجل تحقيق هذه القوة الكامنة. على المستوى العام، الاعتماد البنكي يعد من بين العوامل الأقوى لإحداث النمو الاقتصادي. لئومي زاد بشكل كبير الاعتماد للأسر والمصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي. زيادة الاعتماد هو تعبير عن ثقة البنك في المجتمع العربي المتواجد في عملية تطوير متناسق.منح الاعتماد هو عالم واسع آخذ بالاتساع، مثال على ذلك الصندوق بكفالة الدولة، حيث يزود المصالح الصغيرة بالحلول وللمجتمع العربي بشكل خاص والذي يتميز بمميزات تحتاج الى تعامل خاص.حوالي %28 من المصادقات على القروض من الصندوق كانت لزبائن تجاريين من المجتمع العربي، نسبة أعلى من نسبتهم العامة في البلاد.الى جانب حلول الاعتماد، يقدم بنك لئومي للزبائن التجاريين مجموعة من الخدمات الخاصة تلبي احتياجاتهم بشكل مهني، ومتطور من خلال عدة قنوات ديجيتالية وشخصية".بالنسبة لموضوع المسؤولية والمساهمة الاجتماعية، فقال داني كوهين: "نعمل طيلة الوقت في المجتمع: في السنتين الأخيرتين قمنا بزيادة نسبة المساهمة المجتمعية في المجتمع العربي، سنستمر في دعم الجهات والمؤسسات التي تعمل على تطوير وتعزيز المجتمع العربي مثل: مشروع "ن.ع.م" (ابناء الشبيبة العرب المتميزين)، المبادرون الشباب، كاف مشفيه، مشاريع رياضية، ثقافية وغيرها".اما رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، دافيد برودت، قال في كلمته الافتتاحية: "رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أقدم لك التهاني بمناسبة انتخابك لفترة جديدة. عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة. الحضور الكريم، أنا في غاية السرور لافتتاح المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي للئومي و TheMarker، للسنة الثالثة، وانا في غاية السرور للكشف عن توجه لتقليص الفوارق بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي المستمر في معظم المجالات.في السنتين الأخيرتين، من على هذه المنصة، تحدثت عن أهمية دمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي وسد الفوارق أمام المجتمع اليهودي في التعليم العالي، التشغيل، البنى التحتية، الرفاه، مستوى الحياة والسكن.اتابع هذا الموضوع منذ سنوات عديدة، حيث واضح ان مستقبل الازدهار والتطوير في الاقتصاد الاسرائيلي يلزمنا بدمج حقيقي وكامل لـ %20 من مواطني إسرائيل في الاقتصاد والمجتمع.نقطة الانطلاق في هذا المؤتمر بأننا لا نفتخر بإبقاء %20 من مواطني إسرائيل خارج دائرة العمل الاقتصادي. تعالوا لنركز على تأثير الجهاز البنكي على المجتمع العربي. انا أقول منذ الآن - التأثير كبير.وظيفة الجهاز البنكي هي الحفاظ على إيداعات الجمهور، ومنح الاعتماد واتاحة المجال للمصالح والافراد وتحقيق القدرات والطاقات التجارية والشخصية.بنك لئومي، كبنك عالمي، يعمل في نطاق واسع من النشاطات المصرفية، يعمل في المجتمع العربي من التزام عميق، وايمان بالمساعدة في الخدمات المصرفية المتطورة.يعمل بنك لئومي في المجتمع العربي منذ عشرات السنين، بنك لئومي كان البنك الأول الذي افتتح فرعا في المجتمع العربي (يوجد من يذكر هنا الحدث التاريخي في سنوات الستين من القرن الماضي)، أول بنك وضع جهاز صرف آلي، أول من دمج موظفين مصرفيين عرب في الفروع وفي الفرع المركزي، ومن بادر لبنك خاص - فقط للمجتمع العربي، البنك العربي الإسرائيلي.بعد سنوات من الخدمات المصرفية المتخصصة، ساهمنا خلالها في التطوير الاقتصادي الاجتماعي التجاري للمجتمع العربي، أدركنا انه من اجل استغلال الطاقة الكبيرة الكامنة في المجتمع العربي وتقليص الفوارق بشكل فعلي، يجب تيسير الخدمات المصرفية الواسعة، القوية، التكنولوجيا المتطورة - الامر الذي ادى الى اتخاذ قرار بدمج البنك العربي الاسرائيلي في بنك لئومي قبل 3 سنوات.انا في غاية السرور ان اعلن اليوم ان هذه الخطوة نجحت بشكل كبير وربح الطرفان مع التعبير عن ثقة متبادلة.اسمع احيانا انتقادات واصوات تقول ان الجهاز البنكي لا يثق بالمجتمع العربي.اقول انه توجد ثقة وهي كبيرة جدا. احد المعايير القوية لثقة الجمهور بالبنك هو إيداع الودائع.بكل بساطة، تضع المال في المكان الذي تثق فيه، ووفق هذا المعيار طرأ ارتفاع كبير بعشرات النسب المئوية بإيداعات زبائن المجتمع العربي في بنك لئومي مقارنة بالفترة التي سبقت الدمج.لئومي زاد بشكل كبير الاعتماد للأسر وللمصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي. دون شك، زيادة الاعتماد بمثابة تعبير عن ثقة البنك في تطوير المجتمع العربي. هذه الثقة تزيد من دافع تعميق نشاط البنك لدى المواطنين العرب. ألمس هذا من خلال الجولات الميدانية في فروع البنك في المجتمع العربي.مثال آخر لمساهمة البنك هو الصندوق بكفالة الدولة، البنك من خلال الصندوق وجد ان معظم المصالح التجارية هي صغيرة ولها مميزات خاصة تتطلب تعاملا خاصا. في لئومي، %28 من الموافقات التي أعطيت من الصندوق هي لزبائن من المجتمع العربي، نسبة أعلى من نسبة المواطنين في البلاد.افتخر بالقول ان لئومي كان من طلائعيي ثورة البنوك الديجيتالية في المجتمع العربي. خلال أقل من 3 سنوات، طرأ ارتفاع كبير في استخدام القنوات الديجيتالية لدى الزبائن.المعطيات الاخيرة التي اطلعت عليها تشير الى ان المجتمع العربي يقلص الفوارق الديجيتالية امام المجتمع اليهودي. العمل لم ينتهِ بعد. توجد فوارق في المهارات الديجيتالية وأنماط استخدام التكنولوجيا، بالأساس لدى كبار السن.بعد اكتشاف الفوارق، قمنا بالمبادرة الى مشروع "إسرائيل IL" ونجحنا في تيسير وتذويت الخدمات البنكية الديجيتالية. كما قمنا بوضع مرشدي ديجيتال في جميع الفروع. كما اننا منذ الشهر الأخير، ننظم مؤتمرات خاصة في موضوع الديجيتال وبموازاة ذلك نزيد من عدد أجهزة الصرف الآلية والنقاط الديجيتالية.العالم الديجيتالي لم يأت لقطع التواصل مع الزبون، انما للحفاظ على العلاقة مع الزبون، بشكل أسرع ومتاح أكثر.أكثر من %80 من الجيل الشاب يملك هواتف ذكية ومهتمين بان يكون التواصل مع البنك ليس فقط من خلال الفروع، انما بوسائل أخرى.هذا هو المكان للتطرق إلى الخطوة الطلائعية والناجحة للبنك: تأسيس بنك ديجيتالي - PEPPER - الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة للزبائن المعنيين بإدارة حساباتهم فقط من خلال الهواتف الذكية وبتكلفة منخفضة.وان كنا نتحدث عن الشبان، فطرأ ارتفاع كبير في عدد الطلاب الجامعيين العرب حيث تضاعف العدد مقارنة بالعقد الأخير، بالأساس لدى النساء، وهذا الأمر بمثابة نقطة ضوء في طريق دمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي.نسبة استحقاق البجروت لدى طالبات المرحلة الثانوية في المجتمع العربي تقترب من النسبة في المجتمع اليهودي. الفوارق تتقلص والأمر ليس كما في الماضي، أيضا من ناحية المواضيع.نسبة الطالبات في التخصصات التعليمية تزيد على %50 في الثانويات في المجتمع العربي. أمثلة: علوم الحاسوب نسبة الاشتراك %52، فيزياء %53، رياضيات %59، بيولوجيا %68، كيمياء %70 (وفق بحث مركز طاوب).بالرغم من ان نسبة الطالبات العربيات الكبيرة ممن يتعلمن العلوم، فعند توجههن الى التعليم العالي يتوجهن الى مجال التربية والتعليم، رغم فائض المعلمات في المجتمع العربي. هنا بنظري يوجد تفويت كبير للفرص. النتيجة الفورية لذلك - نسبة التحسن في تشغيل النساء العربيات تكون منخفضة.بالرغم من تسميتنا START UP NATION يجب ان نتذكر انه فقط عشر القوى العاملة الاسرائيلية تعمل في الهايتك. صحيح ان هذه النسبة أعلى من أي دولة أخرى.عدد العاملين العرب من البلاد في الهايتك هو %2 من مجمل العاملين في الهايتك. هذا إهدار آخر للفرص.يمر المجتمع العربي في تغييرات داخلية ويجب تشجيع الاستمرار في هذه التغييرات لأنها ستؤدي الى النمو والتطور. لكن يجب مرافقة ذلك بمساعدات حكومية. من هنا اطالب الجهات الحكومية الاستمرار في تقليص الفوارق بين المجتمع العربي واليهودي واستثمار معظم الجهود والموارد، والتشديد على تطبيق خطة 922 الخماسية، لتطوير تشغيل العرب، والتي اعلنت عنها قبل عامين وزارة المساواة الاجتماعية وقسم الميزانيات في وزارة المالية. من مكاني اليوم، وبعد سنوات عديدة في الحلبة المالية، أقول لهم ولنا - يجب تسريع هذه الخطوة، لأن الطاقة الكامنة في المجتمع العربي، عالية جدا ومن المهم ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن.المسؤولية ملقاة ليس على الوزارات الحكومية فقط، انما أيضا على المؤسسات والجهات القادرة على تشجيع التنويع في التشغيل عامة والهايتك خاصة.يجب في المجتمع العربي الاستمرار في تبني خطوات لزيادة التعليم واستغلال الفرص والمبادرات الاقتصادية. في الختام، وبالنسبة لنا في بنك لئومي، المعطيات حول التحسن في التعليم العالي في المجتمع العربي، تحسن المستوى الاقتصادي-الاجتماعي، تحسن مستوى تشغيل النساء، ليست إحصائية فقط.هذا واقع ينبع من خلاله الادراك العميق لاحتياجات زبائننا وقدرتنا على تزويد الحلول والخدمات الملائمة.شكراً على الإصغاءأتمنى أن يكون المؤتمر مثمراً للجميع.يذكر أن المؤتمر يناقش هذا العام، والذي يعقد للسنة الثالثة على التوالي، التغييرات التي يمر بها المجتمع العربي، الفرص المتاحة أمام المواطنين اليهود والعرب على حد سواء، من خلال الشراكة التجارية في المجالات المختلفة الآخذة بالازدهار في البلاد، الفوارق التي مازالت قائمة ويجب جسرها في مجال الصحة، الهايتك، التشغيل والأكاديميا،ويتخلل برنامج المؤتمر مجموعة من المحاضرات لشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وعدة جلسات في مواضيع متنوعة من بينها "خلق الفرص في المبادرات والتحديث، خلق فرص في السياحة، نساء رائدات بالأعمال، خلق فرص العمل وخلق فرص في الرياضة.