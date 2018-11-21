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اصابة متوسطة لشابة تعرضت للطعن في جسر الزرقاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيبت شابة (25 عاما) من جسر الزرقاء بجراح متوسطة عصر اليوم الاربعاء جراء تعرضها للطعن .



وتم نقل الشابة المصابة الى المستشفى لاستكمال علاجها هناك .


ولم تتضح بعد خلفية الحادث .
اصابة متوسطة لشابة تعرضت للطعن في جسر الزرقاء




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