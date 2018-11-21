اجتاز تلميذ ياباني في الـ 11 من عمره اختبارات في مادة الرياضيات، يمتحن فيها طلاب الجامعات في اليابان، وحل جميع المسائل فيها.

وذكرت صحيفة "ذي جابان تايمز"، أن هيروتو تاكاهاشي يعيش في طوكيو وهو الآن في الصف الخامس، وبدأ يهتم بالرياضيات منذ كان بعمر ثلاث سنوات من خلال لعبة البازل ثلاثية الأبعاد، وحل ألغازها الرياضية.واضافت الصحيفة أن تاكاهاشي بدأ في التحضير لاجتياز جميع مراحل اختبارات الرياضيات الوطنية، واجتاز اختبار المستوى الثالث، المخصص لطلاب الصف الثاني عشر في المدرسة، وهو في السابعة من عمره، ليكون أصغر مشارك في تاريخ اليابان يجتاز الاختبار.وقال تاكاهاشي: "أود أن أصبح عالم رياضيات وأقدم فرضيات جديدة وأثبت نظريات جديدة أخرى".ويتكون الاختبار الإجمالي في الرياضيات المسمى "Sugaku Kentay" في اليابان من 14 مستوى، ويشمل الأطفال ما قبل سن المدرسة الذين يحلون مسائل المستوى 14 الخاص بالتمييز بين الأرقام والأشكال الهندسية وصولا إلى المستوى الأول المخصص لطلاب الكليات والجامعات ويحلون فيه خوارزميات ومسائل رياضية معقدة.وتمكن تاكاهاشي من اجتياز جميع امتحانات المستويات الـ 14 بنجاح مع العلم أن نسبة طلاب الجامعات الذين نجحوا باجتيازه في شهر أكتوبر هذا العام بلغ 9.4 فقط.وسجل الطفل الياباني الموهوب رقما قياسيا جديدا في اجتيازه لامتحانات الرياضيات متفوقا على مواطنه الذي اجتاز هذه الامتحانات سابقا وهو في سن الـ 13 عاما.