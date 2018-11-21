سر, تراجع, ميلان, عن, ضم, كريستيانو, في, 2017,

كشف الرئيس التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي، ماركو فاسوني، عن أن الروسونيري حاول التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق، في صيف عام 2017.

وقال فاسوني في تصريحات نقلتها شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "هذا صحيح، أراد يونج هونج لي، مالك ميلان السابق، التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لأن لديه شعبية كبيرة في الصين".وأضاف: "كريستيانو أراد مغادرة مدريد، التقينا في يوليو/تموز من عام 2017 مع وكيل أعماله خورخي مينديز لمعرفة تكاليف انضمامه للميلان".وتابع: "في النهاية أقنعت يونج لي بالتخلي عن حلم التعاقد مع النجم البرتغالي لأنه كان باهظ الثمن، أعتقد أنه كان لدينا مجلس إدارة ممتاز، وحققنا عائدات بأكثر من 20 مليون يورو".وعن ديون ميلان التي بلغت 126 مليون يورو، قال: "الديون تضمنت تكاليف استثنائية بلغت 45 مليون يورو تكفل بها صندوق إليوت، باقي الديون كانت مخصصات للاعبين وأنا و 5 مديرين آخرين".واختتم: "لم أعد أتواصل مع لي، ولكنني أفعل ذلك أحيانًا مع مساعده ديفيد هان لي"