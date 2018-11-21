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هواتفكم الذكية قد تسبب لكم العمى!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثبت علماء جامعة توليدو الأمريكية أن استخدام الهاتف الذكي طويلا يؤثر سلبا في شبكية العين، وإذا كان الشخص يفعل ذلك لعدة ساعات في اليوم، فإن حدة بصره تنخفض تدريجيا ويصاب بالعمى.



ووفقا لمعطيات العلماء، ينبعث من شاشة الهاتف الذكي ضوء أزرق، قد يكون مدمرا حقيقيا لشبكية العين.


وقد أجرى الباحثون تجارب سمحت نتائجها بتحديد كيفية انبعاث هذا الضوء من شاشات الهواتف الذكية، الذي قد يسبب العمى للناس، "يمكن للضوء الأزرق أن يحفز نشوء جزيئات سمية إضافة إلى قصر طول موجاته".


وقال الباحثون، إنه كان معلوما في السابق أن الضوء الأزرق المماثل للضوء المنبعث من شاشة الهاتف الذكي يضعف البصر، وقد أكدت نتائج التجارب صحة هذه المعلومات والتأثير السيئ للضوء الأزرق في العين.


فقد اكتشفوا أن ضوء شاشة الهاتف الذكي يؤثر سلبا في شبكية العين، وقادر على تحفيز العمليات التي تسبب العمى.


هذا الضوء يحفز العمليات الكيميائية التي تنتج عنها مواد ضارة بالمستقبلات الضوئية – خلايا العين الحساسة للضوء، وفقدان هذه الخلايا يسبب نشوء الضمور البقعي، وهو مرض لا علاج له حتى الآن، وبالتالي العمى الجزئي أو الكلي.




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