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صور - اضرار جسيمة جراء شجار الانتخابات أمس في كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر الشجار الذي وقع ليلة امس في كفرمندا على خلفية نتائج الانتخابات والذي استعنلت خلاله المفرقعات والحجارة , عن اضرار جسيمة في الممتلكات قدرت بمءات الاف الشواقل .


وخلال الشجار تعرض بيت لحريق هائل حيث أتت السنة النيران على ممتلكات البيت بالكامل مخلفة اضرارا جسيمة وحسائر فادحة في ممتلكات البيت.


والى ذلك فقد اعتقلت الشرطة 25 شابا من القرية بشبهة الضلوع في الشجار .




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