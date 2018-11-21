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عاملون اجتماعيون من منطقة سخنين وعرابة ومجلس إقليمي مسغاف يتظاهرون رفضا للعنف ضدهم



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تظاهر عاملون  اجتماعيون من منطقة سخنين , عرابة ومجلس إقليمي مسغاف اليوم الاربعاء  لأسباب تتعلق بظروف عملهم في السلطات المحلية.


 حيث أعلنت نقابة العمال الاجتماعيين مؤخراً عن تشويشات في العمل بسبب تجاهل الوزارات الحكومية لمطالب العمال الاجتماعيين، هذه المطالب تتعلق بتنظيم مسألة الأمن والامان في اقسام الرفاه الإجتماعي.

 فقد تم تسجيل ما يقارب 180 حالة عنف واعتداء على عمال اجتماعيين خلال سنة 2018 , كما تطالب النقابة بتحسين ظروف تشغيل الموظفين، زيادة الملكات وتحسين المعاشات.


وفي حالة استمرار عدم التجاوب مع هذه القضايا فمن المتوقع أن تعلن النقابة عن إضراب وعدم استقبال جمهور المواطنين وتشويش تقديم الخدمات بشكل عام.


وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية  رئيس بلدية عرابة المربي  عمر نصار وأعرب عن تضامنه ودعمه لموقف العمال الاجتماعيين.




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- صالح اسماعيل

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