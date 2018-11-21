ترامب:, لا, تقارنوا, إيفانكا, بهيلاري, كلينتون!,

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم مقارنة ابنته ومستشارته إيفانكا بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على خلفية استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية.وشدد ترامب في تصريح للصحفيين قبل توجهه إلى منتجع "مار-آ-لاغو" بمناسبة عيد الشكر، على أن الرسائل التي بعثتها ابنته إيفانكا بواسطة بريدها الإلكتروني الشخصي "لا تحتوي على معلومات سرية، على العكس من تلك التي تبادلتها هيلاري كلينتون".ولفت الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن "رسائل إيفانكا لم يتم حذفها، بخلاف هيلاري كلينتون التي محت 33 ألف رسالة. وإيفانكا لم تفعل أي شيء لإخفاء هذه المراسلات، وأنا بنفسي تفحصتها اليوم، وجميعها موجودة في الأرشيف الرئاسي".وواصل الرئيس الأمريكي مدافعا عن ابنته باستماتة، وأكد للصحفيين أن "إيفانكا ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها".