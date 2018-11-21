النجمة, التركية, سونجول, أودن, في, نزهة, بشوارع, تونس,

وصلت النجمة التركية سونجول أودان، الشهيرة عربيًا باسم نور في مسلسل «نور ومهند»، إلى تونس للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشراكة الثقافية الأوروبية المتوسطية.

سونجول أودن، شاركت في ندوة تحمل عنوان «دور الفن والفنانين في المجتمعات المتوسطية».ونشرت سونجول، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لإطلالتها في الندوة وظهرت فيها بفستان اخضر غامق عاري الكتفين، وكانت تتنزه في شوارع تونس.كما اختارت لإطلالتها الثانية بذلة حمراء تحمل مجموعة من نقوش الورود واختارت معها تسريحة شعر مرفوعة.من ناحية أخرى تستعد سونجول للعودة إلى الشاشات مرة أخرى بعمل جديد مأخوذ عن المسلسل الأمريكي This Is Us، والمسلسل يحمل اسم «مثل الحياة» وتجسد خلال أحداثه شخصية «ريبيكا» الشخصية الأساسية في العمل، ومن المقرر عرضه شاشة FOX التركية.يُذكر أن سونجول أودن تم تكريمها مؤخراً ضمن فعاليات حفل الموريكس دور بدورته الـ18 في لبنان عن مجمل أعمالها الفنية.من ناحية أخرى، كان مسلسل «خارج عن القانون» آخر عمل درامي عُرض لسونجول أودن في تركيا، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي أركان بتككيا.