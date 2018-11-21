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فيسبوك تختار رامز طنوس شحادة مديراً إدارياً لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شركة فيسبوك ، اختيارها رامز طنوس شحادة لمنصب مدير إداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتولى من منصبه الجديد نمو أعمال الشركة وأنشطتها التجارية ومحفظة التطبيقات والخدمات المرتبطة بأعمالها على مستوى المنطقة. 



وقال آري كيشيش أوغلو، نائب رئيس فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمرة في التطور وتعتبر سوقاً رئيسية بالنسبة لفيسبوك، وذلك في ظل وجود أكثر من 181 مليون مستخدم نشط على المنصة شهرياً. وانطلاقاً من إستراتيجية استخدام الهواتف المتحركة بشكل رئيسي، تساعد مجموعة تطبيقات وخدمات فيسبوك مستخدمي المنصة على استكشاف طرق جديدة لسرد قصصهم رقمياً ودعم علاماتهم التجارية للوصول إلى جمهورهم المناسب. 


وسوف تساعدنا خبرات رامز طنوس شحادة العالمية والعميقة في مجال استراتيجيات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، دفع المزيد من هذا التأثير بين الأفراد والمجتمعات والأعمال التجارية في المنطقة، وفي ذات الوقت المحافظة على مهمتنا التي تركز جمع الناس وبناء المجتمعات. ونحن لم نحقق سوى 1% فقط من أهداف رحلتنا ونتطلع إلى رؤية رامز طنوس شحادة وهو يقود فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكتابة الفصل التالي من قصة نجاحات فيسبوك في المنطقة." 


ويأتي رامز طنوس شحادة إلى فيسبوك جالباً معه خبرات إقليمية وعالمية عريضة في مجال تأسيس وإدارة الأعمال لعدد من الشركات الرائدة العالمية، ومن بين أبرزاها خبرته المكتسبة من منصبه كشريك أول والمدير الإداري لشركة "بوز آلن هاملتون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريك القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعمال الرقمية والممارسات التقنية لشركة بوز وشركاه، ورئيس الشراكة العالملية لبوز الرقمية وغيرها. 


وفي تعليق له على تعيينه مدير إداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال رامز طنوس شحادة: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً رقمياً ملحوظاً، بدافع من الطلب لتوفير خدمات أسرع وأكثر أمناً وتجارب مصممة خصيصاً للمجتمعات وكل من القطاعين العام والخاص. وأنا سعيد بانضمامي إلى الفريق، وأتطلع للنهوض بدوري في صياغة إستراتيجية فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يضمن بقاء هذه السوق على قائمة الأولويات عالمياً." 


ويستمر رامز طنوس شحادة في القيام بمسؤولياته الاجتماعية، حيث يدعم ريادة الأعمال والشركات الرقمية الناشئة عبر المنطقة بالإضافة إلى المؤسسات غير الحكومية التي تنشط في مجال تمكين المجتمع. ويشغل رامز طنوس شحادة مقعد العضوية في عدد من مجالس الإدارة لمؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات غير ربحية، وزميل مبادرة القيادة في الشرق الأوسط في معهد آسبن.




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