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د. صفوت ابو ريا يتسلم رسميا ادارة بلدية سخنين
2018-11-21 13:09:29
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د. صفوت ابو ريا يتسلم رسميا ادارة بلدية سخنين
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