مارك, زوكربيرغ:, لن, أتنحى,

في مقابلة مرتقبة مع محطة "سي إن إن"، استجاب مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربيرغ، للتساؤلات حول إدارة الشركة مستقبلا بعد المشاكل التي لاحقتها مؤخرا.

وأكد الملياردير الأميركي أن إدارة الشركة لن تتغير، وأنه لن يتنحى عن إدارة الشركة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي لاحقت الشركة مؤخرا.وواجه زوكربيرغ ضغوطا جديدة، حين طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الملياردير الشاب بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية وجهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.وقال زوكربيرغ في المقابلة إن مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبيرغ، ستستمر في منصبها، "وأنها جزء مهم من فيسبوك"