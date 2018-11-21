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مچنوليا تطرح مشروع: "شمس الأمل"



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بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء في 25 تشرين الثاني تطرح الشبكة سوار "شمس الحرية".



يباع السوار بسعر 49 ش. في فروع مچنوليا حتى تاريخ 30.11.18 والدخل من بيعه يكون كتبرع لاتحاد مراكز المساعدة للمتضررات من اعتداء جنسي.


سوار "شمس الأمل" مصنوع من طلاء ذهبي, يرمز الى النور والأمل, جاء ليؤكد الشعور بانك لست وحيدة نحن معك طوال الوقت. ودائماً هنالك نور في نهاية النفق.في السنوات الأخيرة تجرأت نساء شابات وبنات وأعلنَّ قصصهنّ المؤلمة, وهذا يساعد على الشفاء وترافقهنَّ مراكز المساعدة طوال الطريق.


تومر ريزنبرڠ, مدير عام شبكة مجوهرات مچنوليا, قال: "التعاون مع مراكز مساعدة متضررات الاعتداء الجنسي مهم لنا, قبل 4 سنوات بدأنا بمشروع الوعي لمتضررات الاعتداء الجنسي ويسعدنا ان نستمر في دعم نشاطات مراكز المساعدة لمتضررات ومتضرري الاعتداء  الجنسي في هذه السنة أيضا, بعد الوعي الكبير الذي تمَّ في السنة الأخيرة بواسطة الحملة الدعائية "me too" التي نجحت في إعلاء موضوع المضايقات الجنسية في أنحاء العالم.


في هذه السنة اخترنا تصميم سوار "شمس الأمل" التي ترمز الى النور والبدء بحياة جديدة وكل دخلها يتم التبرع به لمركز متضررات ومتضرري الاعتداء الجنسي".
مچنوليا تطرح مشروع: "شمس الأمل"




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