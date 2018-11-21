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2018-12-17 22:01:25
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
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2018-12-17 21:58:04
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2018-12-17 21:54:50
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2018-12-17 18:37:45
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2018-12-17 18:33:18
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2018-12-17 18:14:52
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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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ابطن تستقبل الاسير المحرر سمير سرساوي بعد 30 عاما سجن
2018-11-21 12:17:53
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ابطن تستقبل الاسير المحرر سمير سرساوي بعد 30 عاما سجن
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