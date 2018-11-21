نجم, ريال, مدريد, السابق:, ميسي, الأفضل, في, الجيل, الحالي,

اعترف مانولو سانشيز، نجم ريال مدريد السابق، بأحقية الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة، بلقب الأفضل على مستوى العالم، متجاهلًا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سانشيز، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، خلال حضوره مؤتمر القيادة والعمل الجماعي، الذي أقيم في سرقسطة "ميسي أفضل لاعب في الجيل الحالي".وتابع سانشيز "بيب جوارديولا استقبل ميسي في برشلونة، البرغوث الأرجنتيني لم يكن معتادًا على العمل، لكن المدرب الإسباني أقنعه بأن العمل الجاد سيجعل منه لاعبًا استثنائيًا".وأضاف سانشيز "عندما تستثمر موهبة جيدة في الملاعب، فالأمر سينتهي بك وأنت تجني الثمار".وختم مانولو سانشيز حديثه بقوله "في ريال مدريد، نحاول جمع الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات جيدة، لكن الموهبة دائمًا هي الشيء الأكثر ندرة".ويتصدر ليونيل ميسي، صدارة هدافي الليجا حتى الآن برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع زميله لويس سواريز