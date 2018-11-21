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اليكم تكلفة ثياب هيفاء وهبي في اطلالتها الاخيرة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت النجمة هيفاء وهبي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الجريئة والملفتة في حفلها الأخير في دبي، إلاّ أن هذه الإطلالة لم تُعجب جميع معجبيها، إذ اعتبرها كثيرون منهم “سيئة”.



وقد نشرت هبي صورة من حفلها على حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”، ظهرت فيها مرتدية قميص طويل مطبع بصور مونرو من مجموعة فيرساتشي للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2018.

 القميص الذي لم ينل إعجاب الكثيرين، بلغ ثمنه بحسب موقع مجلّة “لها” نحو 1,295 دولار أميركي، ونسّقت معه وهبي شورتًا قصيرًا جلديًّا باللون الأسود، وجزمة تتخطى حدود الركبة من المجموعة نفسها وبصور مونرو أيضاً ويبلغ ثمنها نحو 1,763 دولار أميركي.


يذكر أن هذه الإطلالة من صيحات الموضة الجريئة، التي تعتمد على التصاميم المبتكرة وغير التقليدية، والتي تشتهر بعا وهبي وتعتمدها باستمرار في أغلب اطلالاتتها.




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