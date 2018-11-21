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نجم بوليوود “​أميتاب باتشان​” يسدد ديون مزارعي منطقته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




في خطوة انسانية رائعة منه قام نجم بوليوود ​أميتاب باتشان​ بسداد ديون مئات المزارعين من مقاطعة أوتار براديش التي ولد فيها، والتي بلغت قيمتها قرابة نصف مليون دولار.


وفي التفاصيل فقد كشفت وسائل إعلام هندية الى ان أميتاب باتشان البالغ من العمر 76 عاماً تكفل بدفع ديون 1398 مزارعاً لبنك الهند الحكومي، مشيراً الى انه يعتبر نفسه أنه “حقق انجازاً كبيراً” جراء هذه الخطوة، خاصة انه الاف المزارعين في الهند يعانون من أزمات مالية كبيرة بسبب مشاكل الجفاف وتراجع الإنتاجية.




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