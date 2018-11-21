جلسة, عمل, بين, ايد, ظاهر, ورئيس, مجلس, دبورية, زهير, يوسفية,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- عقدت في مجلس دبورية المحلي جلسة عمل جمعت سلطة الإطفاء والإنقاذ وإدارة المجلس، حضرها كل من كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للمجتمع العربي، ومساعدته مرام عواودة، وممثلين عن محطة إطفاء طبريا، ومن طرف مجلس دبورية، رئيس المجلس زهير يوسفية، وسكرتير المجلس 00، وهلال إبراهيم المتطوع في سلطة الإطفاء والإنقاذ، وآخرين.

افتتح الجلسة كايد ظاهر، مباركًا للرئيس زهير يوسفية بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس دبورية، وأعرب عن أمله باستمرار التعاون بين المجلس وسلطة الإطفاء والإنقاذ لخدمة المواطنين ومصلحة البلدة. بعدها عرض ظاهر عدّة نقاط متعلقة بالتحضيرات الجارية لإقامة حفل توزيع شهادات إنهاء على متطوعين من دبورية في سلطة الإطفاء والإنقاذ، بعد أن أنهوا دورة تأهيل خاصة بإشراف ضبّاط من محطة طبريا. وذكر ظاهر أنّه من المقرر إقامة الحفل مطلع الشهر المقبل كانون الأول/ديسمبر.من جانبه، شكر رئيس المجلس المحلي في دبورية، زهير يوسفية، كايد ظاهر والوفد الذي رافقه على الزيارة، معتبرًا أنّ جهود سلطة الإطفاء والإنقاذ في المجتمع العربي أمرًا يدعو للسرور، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين السلطة وبين مجلس دبورية، كما أكّد يوسفية أنّ المجلس في صدد تحضير مخطط ضخم، سيضم نقطة إطفاء في دبورية ودعا سلطة الإطفاء والإنقاذ للتعاون والعمل من أجل إخراج المشروع إلى حيّز التنفيذ. وقد ردّ كايد ظاهر بالقول أنّ "سلطة الإطفاء والإنقاذ ستعمل ما بوسعها من أجل تنفيذ كل مشروع يخدم المواطنين في المجتمع العربي، ويحمي الحياة والممتلكات".