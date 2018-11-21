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عرسان ياسين يتسلم رسميا ادارة بلدية شفاعمرو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسلم عرسان ياسين ظهر اليوم الاربعاء رشميا ادارة بلدية شفاعمرو بعد فوزه في الانتخابات متفوقا على منافسه الرئيس السابق المربي امين عنبتاوي.


وخلال تسلمه ادارة البلدية صباح اليوم وبمشاركة واسعة من الداعمين والمناصرين اكد عرسان ياسين على انه سيعمل لاجل ابناء شفاعمرو جميعا دزن تفرقة .


وتوجه عرسان ياسين بالشكر لكل من دعمه وانتخبه متمنيا ان يكون على قدر من المسؤولية وان يرقى بشفتعمرو لانجازات واعمال تطويرية عمرانية وخدماتية تصب في مصلحة الاهالي والمدينة على جميع الأصعدة.




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