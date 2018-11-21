"الأهليّة", ام, الفحم, .., التبرع, بالدم, كقيمة, انسانيّة, نبيلة‎,

شارك طلاب الصفوف الثانية عشر في المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم في حملة للتبرع بالدم بادر اليها كل من مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها، مركز التربيّة الاجتماعيّة الاستاذ زياد اغبارية وممرضة المدرسة فاطمة اغبارية، وذلك من أجل تذويت الامر كقيمة انسانيّة نبيلة من شأنها ان تساهم مساهمة جادة في انقاذ حياة الآخرين.

حيث قام مندوبون من نجمة داوود الحمراء بإقامة محطة مؤقتة للتبرع بالدم في المدرسة، تم من خلالها وقبيل عملية التبرع بأخذ تفاصيل المتبرعين واعطاءهم شرح واف عن الامر، ومن ثم القيام بالتبرع بالدم.وفي حديث مع الممرضة فاطمة اغبارية اعتبرت قطرات من الدم قد تكون سببا لإنقاذ حياة إنسان، فهو سائل الحياة وواحد من نعم الله على خلقه التي لا تعد ولا تحصى، بادرنا للامر لاننا بين الفينة والأخرى نسمع دعوات ونداءات للتبرع بالدم، وأردنا ان نحث طلابنا على هذه القيمة الانسانية.