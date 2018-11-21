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فيديو - سقوط "الصياد" والفريسة من جرف صخري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سقطت مجموعة من كلاب الصيد مع فريستها الدسمة خلال معركة ضارية جرت على حافة أحد الجروف الصخرية الخطرة في منطقة جبلية غرب إسبانيا.



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الحادث وقع في منطقة تابعة لبلدية هيريرويلا، غرب إسبانيا. وتظهر مشاهد الفيديو، الذي انتشر على يوتوب، محاصرة قطيع من الكلاب لغزال على حافة جرف صخري.


كما تبين المشاهد سقوط عدد من كلاب الصيد، من الجرف الصخري، أثناء محاولاتهم التقاط الغزال البري الضخم.


ويتكرر، أثناء الفيديو صوت شاهد العيان الذي كان يصور الحادث، مناديا على الصياد للحاق بكلابه التي بدأت تتساقط من الأعلى "أركض.. الكلاب تسقط".


لكن الصياد فشل بإنقاذ كلابه، ولم ينجح أيضا بإهماد الغزال عندما سدد له طعنة سكين كانت غير قوية كفاية، وأدت إلى سقوطه أيضا.


وأعلن ممثل عن اتحاد الصيادين الملكي، أن مختصين قاموا بمساعدة الكلاب في موقع الحادث وتم إنقاذهم ونقلهم إلى العيادة البيطرية.




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