"مفاجأة, غير, سارة", من, أرسنال, للمصريين,

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يستعد للتخلي عن لاعبه المصري محمد النني في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية أن مدرب المدفعجية، أوناي إيمري، يأمل الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني من جراء بيع لاعب الوسط المصري.وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ليستر سيتي قد يكون هو الوجهة المقبلة للنني (26 عاما).وذكرت الصحيفة أن عقد النني يمتد مع أرسنال إلى 2022، لكن ابتعاده عن حسابات المدرب الإسباني قد يعجل برحيله.