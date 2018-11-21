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ابطن تستقبل الاسير المحرر سمير سرساوي بعد 30 عاما سجن



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من اهالي قرية ابطن والمنطثة ظهر اليوم الاربعا ءبحفل استقبال الاسير المحرر سمير سرساوي.



وكان الاسير سرساوي افرج عنه اليوم الاربعاء من سجن نفحة بعد ان قضاى مكوميته السجن 30 عاما في السجون الاسرائيلية بتهم أمنية .


وتجمع العشرات من اهالي قرية ابطن وافراد من عائلة الاسير سرساوي على مدخل القرية وامام بيت عائلته واستقبلوه بالورود والمفرقعات والزغاريد .


من جهته عبر الاسير سرساوي عن فرحته العارمة باطلاق سراحه وعودته الى بيته وعائلته واهل قريته , الا انه تمنى قبل كل ذلك الافراج عن باقي الاسرى في السجون الاسرائيلية .




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