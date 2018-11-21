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د. صفوت ابو ريا يتسلم رسميا ادارة بلدية سخنين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شارك صباح اليوم الاربعاء المئات من اهالي سخنين ومناصري د.صفوت ابو ريا , بحفل تسلمه رسميا ادارة بلدية سخنين خلفا للرئيس السابق مازن غنايم , بعد ان كانت افرزت الانتخابات عن فوز ابو ريا على غنايم .


والقيت كلمات تولى عرافتها علي عامر وشارك في الكلمات الرؤساء السابقين محمد غنايم ومصطفى ابو ريا ومحمد بشير كما وكانت كلمات للاب صالح الخوري ونمر ابو خليل من مستخدمي البلدية والمحامي محمود شاهين والشيخ سلامه بشير .


واختتمت الكلمات بكلمة رئيس البلدية الدكتور صفوت ابو ريا شكر من خلالها اهالي سخنين مؤكدا على تقديم خدمات لكل اهالي سخنين دون استثناء وطلب مساعدة الجميع وخاصة من الرؤساء لتقديم خدمات مميزة لسخنين لانها تستحق الافضل .




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