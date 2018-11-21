تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هدم محلات تجارية في شعفاط شرقي القدس



  |     |   اضافة تعليق



هدم محلات تجارية في شعفاط شرقي القدس




كلمات متعلقة

هدم, محلات, تجارية, في, شعفاط, شرقي, القدس,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسشبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة رئيس الوزراء الاردني الاسبق عيد السلام المجالي حديث خاص الصنارة نت المحامي زكي كمال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىمشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا اصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com