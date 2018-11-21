هدم, عشرات, المحلات, التجارية, في, شعفاط, شرقي, القدس,

شرعت جرافات بلدية القدس منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء بعملية هدم لمنشآت تجارية مقامة عند مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في المخيم أن مئات الجنود وطواقم البلدية اقتحموا مخيم شعفاط، وانتشروا في شوارعه ثم شرعت الجرافات بهدم منشآت تجارية بعد اخطارها بالهدم في ساعة متأخرة من مساء أمس.وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط أن طواقم بلدية الاحتلال علقت مساء أمس اخطارات هدم على أكثر من 20 محلا تجاريا مقامة عند مدخل المخيم.وأضاف فسفوس أن المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقالات ومطاعم ومخبز.