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اكتمال المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.. ماذا بعد؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد التعادل "المثير" الذي حققه المنتخب الهولندي مع مستضيفه الألماني ، اكتمل عقد المنتخبات الأربعة التي ستكون أضلاع المربع الذهبي في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الصيف المقبل.



وبتعادلها بنتيجة 2-2 مع ألمانيا، تأهلت هولندا للدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الأولى، بعد تصدرها المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن بطلة العالم فرنسا.


وستنضم هولندا لمنتخبات سويسرا وإنجلترا والبرتغال، في نهائيات البطولة الصيف المقبل التي ستقام في مدينة بورتو البرتغالية.


وستتنافس الفرق في مباراتين نصف نهائي يومي 5 و6 يونيو الصيف المقبل، يتأهل من خلالها فريقين لخوض المباراة النهائية يوم 9 يونيو، فيما يخوض الخاسرين مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.


وستحدد قرعة يقيمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الثالث من ديسمبر المقبل مباراتي نصف النهائي للبطولة.


وفي أكبر مفاجآت البطولة، فشل بطل العالم (فرنسا) ووصيفه (كرواتيا) وصاحب المركز الثالث في المونديال (بلجيكا) من التأهل للدور النهائي للبطولة في نسختها الأولى.


ومن ناحية أخرى هبطت منتخبات ألمانيا وكرواتيا وبولندا وأيسلندا لدوري المستوى الثاني "ب" الموسم المقبل، فيما تأهلت منتخبات أوكرانيا والبوسنة والدنمارك للعب في دوري المستوى الأول "أ" الموسم المقبل، وتبقى البطاقة الأخيرة بين روسيا والسويد.




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