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هل تزوجت النجمة المصرية ياسمين صبري ؟ صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفاجأ الجمهور بصورة نشرها حساب منسوب للممثلة ​ياسمين صبري​ على احد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ارتدائها فستان زفاف ابيض.



الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين الذي تسائلو ان كانت بالفعل قد تزوجت خصوصا وانها لم تحضر مساء اليوم حفل افتتاح ​مهرجان القاهرة السينمائي​ على غير عادتها.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلمي "​ليلة هنا وسرور​" وتعاونت من خلاله مع ​محمد عادل إمام​ وفيلم "الديزل" الذي لعبت فيه دور البطولة الى جانب الممثل المصري ​محمد رمضان​.




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