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رد استئناف الشيخ صياح الطوري وتبقي على عقوبة السجن



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ردت المحكمة  العليا، امس الثلاثاء، طلب الاستئناف الذي تقدم به شحدة ابن بري، محامي الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.



وقبل قاضي العليا ادعاءات النيابة العامة التي وردت في لائحة الاتهام، وزعم في تبرير قراره ورد الاستئناف بأن "المخالفات والجرم الذي يشمل الغزو المتكرر للأراضي التي تم إخلاؤها لغرض بناء المباني السكنية فيها، مع تجاهل قرارات المحاكم في هذه القضية، يتجاوز حدود الاحتجاج الشرعي، لتبرير منح إذن بالاستئناف في قضيته".


وقال الشيخ الطوري إن قرار سجنه "عنصري وخرج من محكمة عنصرية تهدف إلى تهجير العرب في كل مكان وليس في العراقيب وحدها، كما وجه رسالته إلى أهل النقب والقيادات المحلية بعدم ترك العراقيب وحيدة، وتعزيز الحضور الجماهيري فيها".




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