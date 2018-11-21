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المزرعة - وفاة المربي طارق كليب (52عاما)



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فجعت قرية المزرعة  ليلة امس الثلاثاء بوفاة المربي طارق كليب (52عاما) جراء مرض عضال لم يمهله طويلا.


للفقيد الرحمه ولذويه من بعده طول البقاء والصبر والسلوان .




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