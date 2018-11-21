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تجدد شجار المفرقعات في كفرمندا واضرار جسيمة
2018-11-21 08:43:08
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تجدد شجار المفرقعات في كفرمندا واضرار جسيمة
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