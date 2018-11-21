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تامر حسني يتحدث عن شخصيته في فيلم "سبايدر مان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تمّ الإعلان عن مشاركة الفنان المصري ​تامر حسني​ في فيلم الانميشن العالمي "انتو ذا سبايدر فيرس" وهو من سلسلة افلام سبايدرمان العريقة بشخصية "بيتر باركر".



فإنه سيواجه المخرج والممثل الإماراتي ​عبد الله الجنيبي​ الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة.


كما يشارك ايضا فى احداث الفيلم ممثلين من اغلب الدول العربية وهم محمد هاني وهشام الشاذلي من مصر وتالة طرقان من سوريا.


عن أدائه للشخصية قال حسني:" عندما وقفت أمام المايك شعرت أنني قريب من الشخصية وأضفت جزءا من شخصيتي وروحي، وبعض اللمسات التي أعجبت المخرج، والذي أعتبر أني أخدت الشخصية إلى "منطقة أقرب للناس"، مضيفًا: أحداث الفيلم نفسها جميلة وفيها هدف، وتخاطب الأطفال والكبار، كما أنَّ الفيلم يحمل رسالتين هامتين الأولى "كيف تكون قائدًا لمن حولك وتحقق أحلامهم" والثانية هى تسليم الراية من جيل الى الجيل الذى يليه بكل الحب".

واختتم تامر: "الفيلم لا يوجد به غناء، ولكن التجربة نفسها لم تكن صعبة، خاصة أنه في الأفلام الطبيعية يكون الحوار غير واضح في بعض المشاهد، ونقوم بعمل أداء صوتي لها، معقبًا: "الحكاية كلها سهلة، لأنها تعطيك مساحة أكثر من الإبداع، وبالنسبة لي كانت التجربة مريحة وسهلة".
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وعن شخصية كنج بن التى يؤديها الفنان الاماراتى عبدالله الجنيبى قال:" شخصية كنج بن هى الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة، وله باع طويل في الشر من الصفقات المشبوهة وأعمال العنف تدعمها رغبة شريرة لا تعرف الاستسلام. كنج بن يريد الثأر من ​سبايدر مان​ ورفاقه في الفيلم لأسباب تكشفها الأحداث المشوقة


‎وعن قصة الفيلم قال المخرج راني الخطيبان:" فيلم "انتو ذا سبايدر فيرس" يجتمع فيه ٧ شخصيات سبايدر مان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر الفنان تامر حسني لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنج بن المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبى وتتلخص رسالة الفيلم  في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الأبطال. فأي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلاً لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية. البطولة ليست بالأقنعة .. بل بروح المغامرةٍ التى بداخلك وتنتظر من يطلقها".


‎والفيلم تقرر طرحه بجميع سينمات العالم والوطن العربي فى ١٣ كانون الأول/ديسمبر المقبل وهو من إخراج رانى الخطيب، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.




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