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ضربتان لباريس سان جرمان قبل موقعة ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"مصائب باريس عند ليفربول فوائد".. هكذا يبدو الوضع مع الموقعة المرتقبة والحاسمة في دوري أبطال أوروبا بين "قديسي" العاصمة الفرنسية ونادي "الريدرز" الإنجليزي.


إصابة أهم نجمين في صفوف باريس سان جرمان، وهما البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، تضع الفريق الفرنسي في مأزق صعب عندما يحل رفاق محمد صلاح ضيوفا من العيار الثقيل على ميدان "حديقة الأمراء"، خاصة وأن نتيجة المباراة قد تكون حاسمة في حجز إحدى بطاقتي التأهل للدوري الثاني عن المجموعة التي تضم نابولي الإيطالي وردستار الصربي.


وكان نيمار قد اضطر إلى الخروج مصابا بعد 8 دقائق من عمر المباراة الدولية الودية التي جمعت منتخب البرزايل مع الكاميرون أمس الثلاثاء في ميلتون بإنجلترا.


وشعر نيمار بآلام في العضلة اليمنى (أعلى الفخذ الأيمن) في الدقيقة الخامسة فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.


وتلقى نيمار كرة في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة نحو حافة المنطقة وسددها بيمناه بعيدا عن الخشبات الثلاث وسقط على الأرض متألما بالعضلة اليمنى للمحالب وطلب استبداله.


وترك نيمار مكانه لمهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشاليستون وأعطى شارة القائد لزميله في باريس سان جرمان المدافع ماركينيوس.




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