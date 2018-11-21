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الأردن تطالب اسرائيل بزيادة حصتها من مياه طبريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



طالبت الأردن، خلال اجتماع للجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة، بزيادة حصة مياه الأردن من مياه بحيرة طبريا، بحسب تقرير نشرته "شركة الأخبار" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، وذلك في ظل أزمة نقص المياه التي يعاني منها الأردنيون.



وأكدت القناة أن وفدًا من كبار المسؤولين الأردنيين، معظمهم من سلطة المياه، وصلوا الى تل ابيب الإثنين، برفقة السفير الإسرائيلي لدى عمان، أمير فيسبورد.


وشارك الوفد الأردني في اجتماع للجنة المياه المشتركة مع دولة الاحتلال، التي لم تلتق أو تعقد أي جلسة منذ أكثر من عام، وطالب بزيادة حصة الأردن من مياه البحيرة.


وأضافت القناة أن الوفد زار بحيرة طبرية وشهدوا النقص الشديد بالمياه.


في المقابل، طلبت اسرائيل من الوفد الأردني إذنًا بالحفر في منطقة عربة بالقرب من الحدود.


ولفتت القناة إلى أن مهمة الموافقة على الطلب الأردني أو رفضه، منوطة بوزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس.


يذكر أن معاهدة "وادي عربة" الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 حددت حصة الأردن من نهر اليرموك بنحو 25 مليون متر مكعب بواقع 12 مليونا في الصيف، و13 مليونا في الشتاء.


ويخزن الأردن في بحيرة طبرية نحو 20 مليون متر مكعب من اليرموك شتاء، تضخها إسرائيل للأردن صيفا خلال الفترة من 15 أيار/ مايو وحتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر.




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