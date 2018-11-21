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الكشف عن صفقة روسية لاسرائيل وامريكا بشان ايران



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كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاش مغلق امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ان روسيا عرضت صفقة على اسرائيل والولايات المتحدة تقضي بانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.



ووفقاً لتقرير عرضته القناة العاشرة الاسرائيلية، فإن الاقتراح ، الذي عرضه الرئيس بوتين، يتضمن تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران مقابل انسحاب قواتها من سوريا.


وتابعت القناة في تقريرها "نتنياهو اعتبر المقترح بأنه مجرد فكرة أولية، ولم يتم بعد تحديد موقف إسرائيل من هذه المسألة".




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