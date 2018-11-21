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الفلسطينية ليلى المالكي تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للفروسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وسط حضور اكثر من 70 اتحادا للفروسية من شتى ارجاء العالم، توجت الفارسة الفلسطينية ليلى المالكي بجائزة الاتحاد الدولي (تحدي الصعاب) بعد ترشحها لهذة الجائزة في شهر اكتوبر الماضي .


واستمر التصويت خمسة عشرة يوما وقد اعلن عن فوز الفارسة المالكي بالجائزة الدولية الثلاثاء في احتفال اقامه الاتحاد الدولي وسط اجواء من الفرح والتصفيق وذلك بعيد الانتهاء من اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية في العاصمة البحرينية المنامة.


وقد حضر التتويج رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية العميد محمود جبارة والسفير الفلسطيني في البحرين خالد عارف وعقيلته وامين سر الاتحاد عبيدة المحتسب ووالد الفارسة ليلى رائد المالكي الفارسة ووالدتها وشقيقها وطاقم من سفارة فلسطين وعدد من الجالية الفلسطينية في البحرين.







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