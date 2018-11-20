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هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب الاسكتلندي بالنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جرت على ملعب الاخير .


المنتخب الاسرائيلي كان بحاجة للتعادل من أجل التأهل لدور المجموعات ضمن بطولة الامم الاوروبية , رغم تقدم اسرائيل بهدف بالدقيقة التاسعة بعد ضربة عن بعد 25 متر من النجم بيرم كيال ابن بلدة الجديدة الا أن اصحاب الارض استطاعوا من العودة في الدقيقة 33و 42 لينتهي الشوط الاول 2-1 لاسكتلندا .

في الشوط الثاني دخلت اسرائيل بقوة لكن اصحاب الارض سجلوا الهدف الثالث بهجمة مرتدة في الدقيقة 62 , في الدقيقة ال75 عادت اسرائيل للمباراة بعد هدف رائع من عيران زهافي ولكن لم يكفي لتنتهي المباراة 3-2 .

يشار الى ان حضور مشرف كان للمنتخب في المباراة , حيث شارك كل من المدافع لؤي طه والظهير الايسر طالب طواطحة ولاعب خط الوسط بيرم كيال والمهاجم مؤنس دبور والمهاجم ضياء سبع .


صور من الارشيف




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